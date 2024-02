Mulher pressentiu que iria morrer em conversa com a filha: 'Ele vai voltar e me matar'

Joelma da Silva André, de 33 anos, pressentiu que seria morta pelo companheiro Leonardo da Silva Lima, de 38 anos, durante a noite de terça-feira (20) ou até mesmo pela manhã desta quarta-feira (21), na casa em que morava na região do Indubrasil, em Campo Grande.

"Ele vai voltar e me matar", teria sido a frase dita pela mulher para uma filha logo após ter uma discussão com o suspeito sobre a descoberta de um possível relacionamento dela com outra pessoa, pouco depois que eles haviam ingerido bebida alcoólica.

Essa situação foi relatada pela filha da vítima em depoimento para a polícia horas após o feminicídio. Segundo a delegada Analu Lacerda Ferraz, a adolescente contou sobre a discussão e também o pedido feito pela mãe para terminar o relacionamento com o acusado.

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e, além disso, os ciúmes também teriam sido motivos para que ele esfaqueasse a vítima.

Em alguns momentos da discussão, Leonardo questionava se a vítima iria largá-lo, mas Joelma, com a filha mais nova em seu colo, disse que isso não aconteceria. Contudo, ela pressentiu que algo de ruim poderia acontecer. "Ela dizia que não iria deixá-lo. Ele saiu [da casa] e aí ela virou para a filha e disse que ele iria voltar e a mataria", frisou Analu.

Já pela manhã desta quarta-feira, Leonardo retornou para a residência e mesmo com o filho da vítima, de 8 anos, sentado ao lado dela no sofá, ele foi até a cozinha, se apossou de uma faca e ao retornar para o cômodo, desferiu diversas facadas na vítima - foram cerca de 9, sendo uma no tórax, considerada fatal, três no rosto e cinco nas costas.

Leonardo da Silva foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio consumado. Ele foi detido por uma equipe da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em uma rua do bairro Nova Campo Grande, com roupas que possivelmente usaria para tentar despistar a polícia.

