Mulher que abandonou cadela no meio da rua é presa em Coxim

A mulher que foi flagrada por câmeras de segurança abandonando uma cadela no meio da rua, em plena luz do dia na sexta-feira (6), no bairro Senhor Divino em Coxim, foi identificada e presa em ação da Polícia Militar Ambiental (PMA).

A ação que mostra o animal sendo transportado em um saco branco em uma motocicleta antes de ser deixado na rua, foi registrada por câmeras de segurança e amplamente divulgado nas redes sociais. A Polícia Civil segue investigando para identificar o segundo envolvido.



A autora de 38 anos, foi encontrada em sua residência e confessou o crime. Além da multa de R$ 3 mil, ela poderá cumprir de 2 a 5 anos de prisão, conforme a legislação que agrava as penas para maus-tratos a cães



O caso gerou grande comoção na cidade. A PMA reforça a importância da denúncia de maus-tratos.

