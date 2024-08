Mulher que ateou fogo no carro do ex teve 40% do corpo queimado e está em estado grave

Mulher, de 38 anos, que ateou fogo no carro do ex-companheiro após uma briga em Nova Andradina, acabou indo parar no hospital ainda durante a manhã de domingo (18). Por conta da atitude drástica, ela teve 40% do corpo queimado.

Conforme o apurado pelo site Jornal da Nova, ao atear fogo no Chevrolet Corsa do homem, no canteiro central da avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade. Porém, o fogo acabou ‘virando’ para o lado dela, a deixando com queimaduras de 2° grau pelo corpo.

Após briga, mulher coloca fogo no carro do ex em Nova Andradina

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, socorrendo a vítima e a encaminhando as pressas para o Hospital Regional, com ferimentos no rosto, lábios, sobrancelhas e cabelos.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a autora do incêndio precisou ser transferida para Santa Casa de Campo Grande.

O ex-companheiro compareceu na Delegacia de Polícia Civil e registrou a ocorrência. A Polícia Civil por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), bem como a Polícia Científica, compareceu no local do incêndio. O caso segue em investigação.

