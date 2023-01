Mulher que atropelou marido no Caiobá pode responder por tentativa de homicídio

A mulher, de 25 anos, que atropelou seu marido, de 39 anos, por duas vezes na noite de domingo (22) na Avenida Afluente, no Portal Caiobá, em Campo Grande, pode responder por uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu em frente a um estabelecimento comercial.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou para uma testemunha que teve uma briga com sua esposa e decidiu sair de casa. Porém, momentos mais tarde, a companheira o atropelaria e o deixaria em estado grave.

Em um primeiro momento, a mulher fugiu do local, mas conforme relatos no registro da ocorrência, o pneu do carro - um Chevrolet Corsa - acabou estourando após os impactos e assim, ela decidiu retornar ao local para dar a sua versão sobre os fatos.

A suspeita afirmou que houve uma discussão entre eles e que o marido teria lhe agredido, fato que a motivou sair em busca dele e provocar o atropelamento. O veículo, abandonado anteriormente, foi removido para o pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro em estado grave e deixado na Santa Casa de Campo Grande. Ela foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso deve ser investigado, pois foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada.

Relembre: Nas imagens recebidas pelo JD1 Notícias é perceptível que a mulher tem conhecimento de onde o homem estaria e dirigindo um veículo, que seria um Chevrolet Corsa, de cor preta, invade a calçada do estabelecimento e atinge o marido.

Não satisfeita, após o carro dar ré no primeiro impacto, ela acelera novamente e prensa a vítima. Ela desce do carro e vai até o homem e tira mais satisfação.

Veja o momento de toda a confusão:

