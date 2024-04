Mulher que esfaqueou namorado fez o mesmo com a nora há dois anos no Nova Lima

Saiba Mais Polícia Em briga de casal, mulher esfaqueia companheiro no Tarsila do Amaral

Josita Ramona da Silva, de 62 anos, presa em flagrante por tentar matar seu namorado, de 39 anos, com vários golpes de faca no último sábado (30), já praticou o mesmo ato com sua nora durante as comemorações do ano novo no Nova Lima. Naquele dia, 1° de janeiro de 2022, ela desferiu uma faca na região torácica da jovem.

Sobre o caso envolvendo seu namorado, a acusada disse não se recordar muito sobre o caso e se realmente o esfaqueou. Apenas limitou-se a dizer que estava bebendo com a vítima na residência de um amigo, mas que foram para um bar e quando voltaram, tiveram a discussão e a briga.

O homem permanece internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Ela foi presa em flagrante e passará por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (1°) após ser autuada pelo crime de tentativa de homicídio. O caso em questão aconteceu no bairro Tarsila do Amaral.

Em relação ao caso de 2022, como apurou o JD1 Notícias, Josita esfaqueou a nora no Nova Lima. Naquela oportunidade, a vítima estava tendo uma discussão com seu marido, filho da mulher, e ela decidiu intervir, mas acabou discutindo também com a jovem e em determinado momento, já na cozinha, se apossou de uma faca e desferiu um golpe que atingiu a região torácica, próximo à axila.

Nesse dia, ela conseguiu fugir pelos fundos da residência e não foi localizada. A vítima precisou ir para a Santa Casa de Campo Grande buscar atendimento médico.

Um inquérito policial foi instaurado e ao término da investigação, o Ministério Público entendeu que a situação não caracterizou-se como uma tentativa clara de homicídio, apenas configurou como lesão corporal de grau leve e ressaltou que as duas vivem em harmonia na mesma residência.

O processo ainda segue correndo na Justiça de Mato Grosso do Sul.

