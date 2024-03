Mulher que passeava com o marido de bicicleta morre apÃ³s ser atingida por carro em MS

O casal Cleuza Dantas Oliveira, de 60 anos e Antônio Batista de Oliveira, de 66 anos foram vítimas de um atropelamento na noite de ontem (9), que resultou na morte da mulher no município de Deodápolis



De acordo com informações, o acidente envolveu uma BMW X6 que bateu em Cleusa, por motivos ainda não identificados. Antônio que seguia com a esposa caiu na pista, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal, enquanto Cleusa Dantas não resistiu aos ferimentos.



Segundo informações do Blog DeoCity, o casal tem uma propriedade próximo o local do acidente. Nas redes sociais amigos de Cleusa Dantas lamentaram a perda.

"A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Deodápolis/MS, comunica com tristeza o falecimento de Cleuza Dantas.

Cleuza era Catequista e Ministra da Sagrada Eucaristia, sempre presente vários movimentos e pastorais de nossa Paróquia, disposta a auxiliar em tudo que fosse preciso", escreveu a página da Paróquia no Facebook.

