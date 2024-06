Mulher sequestra e tortura suposto ladrão de celular e acaba presa em Ponta Porã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, realizou nesta quarta-feira (19) a prisão em flagrante de uma mulher, identificada como Carol, de 25 anos, pelos crimes de tortura e sequestro.

Segundo informações preliminares, quatro indivíduos teriam sequestrado uma pessoa, conhecido como “Neguinho”, o colocando no porta-malas de um veículo, um Peugeot vermelho com o capô adesivado de preto.

A ação ocorre depois a equipe receber informações e imagens do veículo e, após diligências e investigação na área do crime, identificar Carol como uma das pessoas ligadas ao ocorrido.

Uma equipe policial se dirigiu à residência de Carol, onde apreendeu o veículo utilizado no crime. A autora foi detida em outro local, e durante o interrogatório, confessou ter cometido o crime, alegando que a vítima havia roubado seu celular no dia anterior, e que o sequestrou com o objetivo de recuperar o aparelho.

Mesmo com a prisão de Carol, as diligências sobre o caso continuaram, até que a equipe recebeu informações sobre o paradeiro da vítima. No local indicado, encontraram o rapaz, A.S.C., com ferimentos graves na cabeça e nas mãos.

Ele contou que a autora e outros três indivíduos o agrediram para obter uma confissão sobre o suposto furto.

Durante verificação no sistema, foi constado que “Neguinho” tinha um mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido. A polícia segue com as investigações para identificar e capturar os demais envolvidos.

