Mulher 'surta' e esfaqueia companheiro na cabeça no Jardim Centro Oeste

Rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado na cabeça durante a madrugada desta quinta-feira (15), após a mulher, de 41 anos, ter 'surtado' de repente na residência onde moram, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava deitado na cama com a companheira, quando ela passou a se alterar e se exaltar com ele.

A vítima conseguiu colocar a suspeita para fora do quarto, mas ela começou a bater na porta e quando o rapaz abriu a porta, levou uma facada na cabeça, na lateral direita.

O rapaz conseguiu fugir para casa da enteada, onde foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitária.

A Polícia Militar esteve no local e coletou todos os detalhes, mas a mulher não foi localizada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

