Mulher surta em UPA, quebra local e morde guarda

Após surtar dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, quebrando cadeiras, xingando e mordendo um Guarda Civil Metropolitano, uma mulher, 41 anos, foi parar na delegacia na madrugada desta quinta-feira (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a autoria tinha acabado de passar por uma consulta médica, no UPA Leblon, quando sentou em um banco em frente ao setor de triagem e começou a bater numa vidraça do local.

Logo depois ela quebrou um banco da unidade, um Guarda Civil que estava na unidade pediu para que a autora se retirasse do local. O agente relata que a autora se dirigiu até a porta de saída, mas voltou e começou a xinga-lo.

Além de ameaça-lo de morte, ela começou a dizer “ser verme, filho da pa, suas irmãs são todas pus, você não estou por isso está aí”. Com isso uma unidade da GCM foi acionada e levaram a autora para a delegacia.

No caminho para a unidade policial, ela chegou a morder um dos guardas, já na delegacia a autora foi compromissada e liberada com seus pertences.

