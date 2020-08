Mulher tenta enforcar e dá socos por causa do auxílio emergencial

Uma Jovem de 27 anos foi denunciada após agredir irmã por causa do auxílio emergencial na tarde do último sábado (22), em Corumbá. A vítima foi até a delegacia prestar queixa com marcas da violência pelo corpo e a autora vai responder por lesão corporal.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima, de 31 anos, relatou que a irmã passou a alegar que ela havia sacado o auxílio fornecido pelo Governo Federal durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), motivo pelo qual elas passaram a se desentender.

A autora então avançou contra a irmã mais velha e começou a atacá-la com socos, e unhadas no rosto e braços e em seguida tentou enforcá-la. Tudo teria ocorrido na frente das filhas pequenas e do marido da agressora, que nada fez para impedir o ataque.

