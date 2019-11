Mulher usa filho de um ano para entrar com celular em presídio

Vitória Ribeiro, com informações R7

Para entrar em presídio de Uberlândia com celular, uma mulher de 34 anos usou seu filho como "mula". No corpo da criança estava um aparelho celular, carregador e chip. De acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a mulher queria entregar os objetos para o marido, o preso D.J.S.S., de 30 anos.

O flagrante foi efetuado por agentes de segurança, durante o procedimento padrão de revista aos visitantes. A Polícia Militar foi chamada, e a mulher encaminha para a delegacia da cidade. A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Deixe seu Comentário

Leia Também