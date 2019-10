Detento usava deficiência para comandar tráfico dentro de presídio

Os internos, Antonio Evangelista, 58 anos, e Hugo Vinicius, 25 anos, foram pegos em flagrante, nessa quarta-feira (30), com droga escondida nos pneus da cadeira de rodas de um dos integrantes da dupla, que é cadeirante, no presídio da Gameleira.

Os presos traficavam maconha e com eles foram encontradas 20 porções da droga, a quantia de R$203,20 em dinheiro e um bilhete com anotação do “comércio”.

Segundo Hugo Vinicius, que foi flagrado com uma paradinha de maconha, os entorpecentes eram de Evangelista e ele ajudava a revender já que o mandante tinha dificuldades de locomoção.

A dupla, que vivia em regime semi-aberto, foi regredida para regime fechado e agora respondem por mais esse crime.

