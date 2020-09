Município de Grande Dourados tem conexão com tráfico para o Brasil

Matheus Rondon, com informações do Douradosnews

Uma Série de flagrantes policiais foi realizada somente no sábado (19), evidenciando um município da Grande Dourados como conexão do tráfico de drogas para todo o Brasil. Em Rio Brilhante, foram presos traficantes de carro, em ônibus e até na rodoviária.

Às 10h30 de ontem, equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento na Avenida Lourival Barbosa quando abordou Alex Mayk. O suspeito estava na rodoviária, em um ônibus que saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande.

Na bagagem do rapaz havia dois pacotes de skunk – uma variação da maconha - e no banheiro mais dois pacotes. Ele relatou ter pegado a droga no município sul-mato-grossense vizinho da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero para entregar em Brasília.

Durante a tarde, às 15h30, no quilômetro 323 da BR-163, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu Fabrício Gimenez, de 37 anos. Ele conduzia um veículo Nissan com placas de São Paulo, carregando 80,5 quilos de maconha e 9,8 quilos de skunk. Às autoridades, relatou que ganharia R$ 10 mil para traficar de Ponta Porã para Taubaté, no interior paulista.

Nesse mesmo quilômetro da rodovia federal, os agentes da PRF também flagraram ontem, às 17h, Tiago Roberto, de 31 anos, que estava em um ônibus saído de Ponta Porã com destino à capital de Mato Grosso do Sul. Na bagagem, levava 13 quilos de skunk que pretendia levar da fronteira até Nova Alvorada do Sul, por R$ 1 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também