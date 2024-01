'Mustang' se irrita com barulho de moto e atira em jovem no Aero Rancho

Um jovem, de 21 anos, foi baleado em uma espécie de acerto de contas por causa do barulho da sua moto, durante a noite de sexta-feira (12), no Conjunto Aero Rancho. O autor, identificado como ‘Mustang’, não chegou a ser detido.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma de fogo, deslocando-se até a Santa Casa. No hospital, os policiais fizeram contato com a vítima.

O rapaz contou que há cerca de dois anos atrás teria brigado com o autor, identificado como ‘Mustang’, por conta do barulho da sua moto. Acontece que ontem, o homem resolveu ‘cobrar’ esta discussão, efetuando nove disparos contra a vítima. Porém, apenas dois tiros o atingiram.

Por conta dos ferimentos, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas acabou sendo transferido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Campo Grande.

Um dos tiros acertou o lado esquerdo do peitoral, ‘varando’ para o outro lado. O segundo disparo acertou o braço esquerdo do rapaz, precisando ser suturado.

O caso acabou sendo registrado como homicídio simples na forma tentada, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

