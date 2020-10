Na rua Irã, bomba caseira deixada em frente à residência, explode e fere cachorro no Coophasul

Na noite desta segunda-feira (19), um coquetel Molotov explodiu em frente a uma residência no bairro Coophasul em Campo Grande. A explosão fez com que um cachorro da raça pitbull que estava na casa no momento acabou com queimaduras.

Conforme o boletim de ocorrência, a bomba teria sido deixada na calçada por um homem, que fugiu logo em seguida. Com a explosão do artefato, uma árvore acabou incendiada e um cachorro que estava no portão, ficou com queimaduras.

No depoimento, a vítima entregou imagens de câmeras de segurança que mostram quando o homem deixa o coquetel em frente à casa e vai embora. O motivo seria dívidas. Equipes do Batalhão de Choque e do Bope foram até o local. Restos do artefato foram apreendidos pela perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, e a polícia investiga o caso.

