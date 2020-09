"Não foi tiro", polícia conclui que menina de 7 anos sofreu ferimento no rosto ao cair de muro

Depois de muitas desinformações, foi esclarecido pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) que a menina de sete anos que supostamente teria levado um tiro no nariz e a bala teria ficado alojada no rosto, foi na verdade a queda de um muro, onde a menina teria caído sobre entulhos que acabou causando machucados no rosto.

Os pais da criança haviam sido ouvidos na tarde desta terça-feira (22), ela havia dos entrada no posto de saúde do bairro Tiradentesm mas foi encaminhada para a Santa Casa a princípio com ferimento a tiro de chumbinho. A criança prestou esclarecimento e disse que caiu de um muro em cima de entulhos, isso teria machucado o rosto da menina.

Foram ouvidos a mãe e o pai da menina, além de testemunhas. Com isso, foi identificado que o que aconteceu foi um acidente.

Conforme esclareceu a delegada, Elaine Benicasa, a menina teria subido em um muro da casa e acabou caindo do outro lado, onde havia um amontoado de entulho de ferro. Com a queda, ela sofreu os ferimentos no rosto e foi levada ao hospital.

A criança recebeu alta da Santa Casa ainda na manhã de terça-feira (22), onde havia ficado na área verde. Ela chegou a fazer alguns exames e uma sutura no ferimento, na região do nariz.

Conforme a Santa Casa, o "chumbinho" que ficou alojado no rosto da menina, ainda não tem uma data para ser retirado.

