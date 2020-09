Narcomotociclistas fogem após chegada do BOPE que apreende meia tonelada de droga

Mais um comboio de narcomotociclistas foram surpreendidos pela Equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), na região de Amambai, que fica a 350 km de Campo Grande. Os traficantes fugiram por uma lavoura de milho, tendo os policiais apreendido seis motos abarrotadas de maconha e Skank.

Segundo o site Ponta Porã News, durante o patrulhamento por uma estrada secundária na região, os policiais do BOPE avistaram o comboio de seis motocicletas com aparente grande quantidade de carga nas garupas e laterais. A equipe sinalizou ao grupo com ordem de parada, mas a fuga foi imediata.

Os criminosos fugiu em alta velocidade e percebendo que seria apanhado, abandonou as motos e sumiram no milharal. Nas seis motos, os policiais apreenderam mais de meia tonelada, que totalizaram 513 quilos de maconha e 97 quilos de Skank, conhecida como a super maconha.

As motos e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil de Amambai. O narcotráfico está a cada dia utilizando mais motocicletas, como forma de transporte mais rápido, por estradas e propriedades rurais e barateamento do custo além de diminuição do prejuízo em caso de perda da droga.

