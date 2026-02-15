Menu
Polícia

'Nego Dell', morto em confronto com o BOPE em Sonora, integrava o Comando Vermelho

Ele seria responsável pela guarda e circulação de armamento entre os demais integrantes da facção

15 fevereiro 2026 - 12h45Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o confronto e a arma usada pelo criminosoLocal onde aconteceu o confronto e a arma usada pelo criminoso   (Divulgação/PMMS)

José Alex Sandro da Silva, de 42 anos, vulgo 'Nego Dell', morto em confronto com uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), em Sonora, na madrugada de sábado, dia 14, era membro do Comando Vermelho, facção criminosa que atua em Mato Grosso do Sul e principalmente no Rio de Janeiro.

Ele, segundo autoridades, seria responsável pela guarda e circulação de armamento entre os demais integrantes da facção que se instalaram na cidade sul-mato-grossense e vivem em embate territorial com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O criminoso já tinha passagens por tráfico de drogas, associação criminosa, furto, ameaça e outros delitos.

A ação do BOPE-MS é mais uma das ações para tentar evitar uma escalada da violência entre as duas facções em Sonora e na região norte de Mato Grosso do Sul.

Confronto - 'Nego Dell' fugiu de uma abordagem em uma bicicleta e tentou se esconder em uma residência, estando armado com um revólver de calibre .32.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais tentaram a abordagem quando visualizaram o suspeito em uma bicicleta e que, ao perceber a aproximação da viatura, mexeu na cintura e saiu pedalando rapidamente.

Foi iniciado um acompanhamento tático, quando em determinado momento, José Alex entrou em uma residência e se escondeu atrás do portão social. Um dos militares ao tentar entrar, visualizou o homem armado e antes que o suspeito pudesse atirar, foi realizado disparos de contenção.

Um desses disparos atingiu o tórax do suspeito. Ele foi socorrido pela equipe policial e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Sonora, mas não resistiu e faleceu.

