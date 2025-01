Negociações com polícia em surto devem durar a noite e madrugada toda no Novos Estados

O polícia militar em reserva Ludgero Pimentel Junior, que está em quadro de surto desde o início da tarde desta terça-feira (21), ainda não se entregou e as negociações com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) devem durar a noite e madrugada toda.

Devido a situação, a quadra da residência onde o policial se encontra, entre a Rua Ribeirão Píres e a Avenida Nsr. do Bonfim, foi isolada pela polícia.

A ação teve início por volta das 13h30, e até o momento, o policial em reserva segue “irredutível” e não chegou a um acordo com a equipe de negociação do BOPE. Não há previsão de quando a situação chegará a um fim.

Anteriormente, o Tenente Roberson, havia confirmado ao JD1 que Ludgero está armado neste momento, mas afirmou que a equipe de negociação já estava trabalhando e que a situação seguia “dentro da normalidade”.

O JD1 seguirá acompanhando o desenrolar do caso.

