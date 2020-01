No Estrela Park, adolescente vai visitar amigo e desaparece

Saiba Mais Polícia Homem desaparecido há quatro dias é encontrado morto

Eduarda Barbosa Dias, 15 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (3), quando saiu de casa para visitar o amigo que mora a uma quadra de distância de sua residência, no bairro Residencial Estrela Park.

Segundo a mãe da menina, Nerise Dias, a filha saiu para a casa do vizinho chamado Vitor e mandou mensagem avisando que estava no amigo, como é de costume. “Ela sempre avisa quando vai pra algum lugar e o horário que irá voltar. Eu dormi esperando ela, quando acordei e ela não estava em casa e começou minha preocupação”, explicou a mãe.

Nerise conta que ligou e mandou mensagens para a filha, porém ela não respondeu, ela também falou com o Vitor, última pessoa com quem sabia que a filha estava na tarde de sábado (4) para ter notícias da Eduarda. “Eu esperei ele chegar, mas ele me disse que na madrugada de sexta-feira, a Eduarda pediu para ele a levar em uma festa no bairro Los Angeles”, afirmou a mãe, que ainda explica que não conseguiu o contato de Camile, a menina que supostamente deu a festa.



No domingo (5), Nerise procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento da filha na Depac Cepol e disse que a última notícia que teve foi uma ligação dizendo que ela foi vista no Ramez Tebet.

A mãe de Eduarda pede que para quem tiver qualquer informação entrar em contato pelo número: (67) 99907 – 8699 (ligação) e no (67) 98459 – 7458 (Whatsapp).

