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Novas unidades na Gameleira vão ampliar em 1,2 mil vagas no sistema prisional de MS

Obras somam mais de R$ 65 milhões e integram plano de expansão

27 março 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 27/03/2026 às 08h51
Complexo da Gameleira vai receber novas unidadesComplexo da Gameleira vai receber novas unidades   (Chico Ribeiro/Seilog)

O governo de Mato Grosso do Sul oficializou a construção de três novos presídios no Complexo da Gameleira, em Campo Grande, como parte de um pacote de expansão que busca ampliar vagas e reduzir a superlotação no sistema penitenciário estadual.

As licitações das obras foram homologadas e publicadas no Diário Oficial, consolidando investimentos superiores a R$ 65 milhões nas unidades. Cada presídio terá capacidade para até 408 internos em regime fechado, o que deve gerar 1.224 novas vagas.

As estruturas foram projetadas com 30 celas por unidade e espaços voltados à segurança e à gestão prisional. A execução das obras ficará sob responsabilidade de diferentes empresas de engenharia, enquanto a coordenação, fiscalização e acompanhamento técnico serão feitos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A iniciativa integra um plano mais amplo do Estado para ampliar a capacidade do sistema penitenciário, que prevê a criação de mais de 2,4 mil vagas em regime fechado, incluindo construções e ampliações em outras unidades já existentes.

Mato Grosso do Sul enfrenta atualmente um cenário de déficit de vagas no sistema prisional, com número de detentos superior à capacidade instalada, o que pressiona a estrutura existente e reforça a necessidade de novos investimentos em infraestrutura carcerária.

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