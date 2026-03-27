Novas unidades na Gameleira vão ampliar em 1,2 mil vagas no sistema prisional de MS

O governo de Mato Grosso do Sul oficializou a construção de três novos presídios no Complexo da Gameleira, em Campo Grande, como parte de um pacote de expansão que busca ampliar vagas e reduzir a superlotação no sistema penitenciário estadual.

As licitações das obras foram homologadas e publicadas no Diário Oficial, consolidando investimentos superiores a R$ 65 milhões nas unidades. Cada presídio terá capacidade para até 408 internos em regime fechado, o que deve gerar 1.224 novas vagas.

As estruturas foram projetadas com 30 celas por unidade e espaços voltados à segurança e à gestão prisional. A execução das obras ficará sob responsabilidade de diferentes empresas de engenharia, enquanto a coordenação, fiscalização e acompanhamento técnico serão feitos pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A iniciativa integra um plano mais amplo do Estado para ampliar a capacidade do sistema penitenciário, que prevê a criação de mais de 2,4 mil vagas em regime fechado, incluindo construções e ampliações em outras unidades já existentes.

Mato Grosso do Sul enfrenta atualmente um cenário de déficit de vagas no sistema prisional, com número de detentos superior à capacidade instalada, o que pressiona a estrutura existente e reforça a necessidade de novos investimentos em infraestrutura carcerária.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também