Novilha é encontrada morta e faltando pedaços em fazenda de Amambai

Uma novilha foi encontrada abatida em uma fazenda localizada na zona rural de Amambai, durante as primeiras horas da manhã de segunda-feira (15).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a comunicante é dona da fazenda. Ontem pela manhã, foi acionada pelo capataz, que ao verificar o campo encontrou uma novilha morta, com alguns membros faltando.

Depois disso, ela procurou as autoridades policiais para denunciar o caso, que foi registrado como furto qualificado e abigeato, na Delegacia de Polícia Civil.

