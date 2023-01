OAB-MS pede afastamento de policial após 'treta' com advogada em delegacia da Capital

Nesta segunda-feira (30), a OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil) entrou com o pedido de afastamento de um policial civil que teria agredido uma advogada durante uma confusão, na última sexta-feira (27), na sede da 2° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Na nota publicada, o órgão afirma que tomou conhecimento dos fatos no mesmo dia em que tudo aconteceu e esteve presente no local para prestar apoio e amparo à advogada.

“É inadmissível o que aconteceu. A OAB/MS vai tomar todas as medidas legais, tanto no âmbito cível como criminal, para que situações como essas não voltem a ocorrer. Um ato de violência praticado contra uma advogada é um ato de violência contra toda a advocacia”, disse o presidente Bitto Pereira.

No primeiro vídeo, aparentemente gravado pela vítima, ela relata que estava no local e diz que os investigadores estão “negando fazer um boletim de ocorrência”. O autor teria ‘ido para cima’ da advogada e tentado pegar o celular das mãos dela a força.

Logo depois, com os ânimos já exaltados, a cliente da vítima a grava no chão pedindo para “não tocarem nela” e também para que o homem “largasse seu celular”. Esta segunda imagem o mostra novamente tentando pegar o aparelho a força.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também