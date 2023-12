Ônibus pega fogo e fica completamente destruído em Santa Rita do Pardo

Um ônibus ficou completamente destruído depois de pegar fogo na MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu, durante a sexta-feira (1°). As chamas do veículo acabaram se espalhando para a vegetação, que fica às margens da rodovia.

As chamas foram causadas por uma pane e começaram no trecho, a sete quilômetros da área urbana de Santa Rita do Pardo. Segundo o site Cenário MS, apesar dos danos, o motorista e o único passageiro não sofreram ferimentos.

O condutor disse aos bombeiros que o veículo apresentou uma falha mecânica e parou. Em minutos, as chamas se espalharam e causaram a perda total do ônibus.

As equipes fizeram o combate do fogo do veículo e da vegetação.

