PRF apresenta balanço de operação "Ano Novo 2018"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h do dia 28 de dezembro a operação "Ano Novo 2018", que seguiu até às 23h59 de terça-feira (1º).

As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do estado, contemplando mais de 3.652 quilômetros, divididos em nove Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

Fiscalização

A PRF fiscalizou 7.968 veículos e 9.051 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes cinco dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 21 acidentes, 19 pessoas feridas e dois óbitos.

Na noite desta segunda-feira (31), ocorreu uma colisão, no km 119 da BR-267, em Nova Andradina/MS, entre uma Toyota/Hilux e um animal solto na pista, após a batida o animal foi arremessado em um Ford/Fiesta que seguia no sentindo contrário. A vaca atingiu o local do veículo onde estava a passageira de 61 anos, que morreu no local. A motorista do veículo sofreu lesões leves, uma criança que estava no banco de trás e o motorista da Hilux saíram ilesos.

Na madrugada desta terça-feira (1º) uma motocicleta Kenton/Blitz invadiu o sentido contrário da pista e colidiu de frente com um Volkswagem/Gol no km 290 da BR-163, em Douradina/MS. O motorista do carro, de 19 anos, estava embriagado e não tinha habilitação.

O motociclista, de 27 anos, também não era habilitado e morreu no local do acidente. Segundo testemunhas, ele estava em uma festa e havia ingerido bebida alcoólica. O motorista do Gol realizou o teste de alcoolemia (bafômetro) que apresentou o valor de 0.86 mg/L, ele foi preso pela PRF e conduzido para a Polícia Civil local.

Autuações Gerais

Foram totalizados 8.045 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 256 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 240 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança do motorista ou passageiros representaram 33 e 147 infrações respectivamente. Crianças sem a cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 45 autuações.

Velocidade

Os Radares registraram 6.040 flagrantes de abuso da velocidade.Alcoolemia

A PRF realizou 3.466 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 40 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 9 motoristas foram presos.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.874 pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também