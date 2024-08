Operação apreende 4 toneladas de mercadorias irregulares em Corumbá

Cerca de 4 toneladas de mercadorias irregulares foram apreendidas durante uma operação conjunta da Receita Federal com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e apoio da Polícia Militar, em Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a ação foi realizada em estradas vicinais de assentamentos próximos à fronteira com a Bolívia e no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262.

Entre os materiais apreendidos estão alimentos, fetos de lhama taxidermizados, vestuários contrafeitos (marcas falsificadas), relógios, bolsas, perfumes, calçados e brinquedos.

Em relação às mercadorias apreendidas, a ação combate o fluxo irregular de mercadorias que ingressam no país, e que geram concorrência desleal com o comércio legal, e podem causar danos aos consumidores, uma vez que escapam do controle de procedência.

Já em relação ao ingresso de animais, vegetais, seus produtos derivados e insumos de interesse agropecuário, condiciona-se a análise dos riscos fitossanitários, zoosanitários e sanitários.

As mercadorias e os alimentos seriam revendidos em São Paulo. Parte da carga, alimentos e os fetos de lhama, foi incinerada.

