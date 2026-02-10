Operação Carnaval começa sexta-feira nas rodovias de Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026 em Mato Grosso do Sul. A fiscalização segue até a Quarta-feira de Cinzas (18) e deve aumentar a presença de policiais nas rodovias federais que cortam o estado, período em que o fluxo de veículos costuma crescer.

Ao todo, o reforço será feito a partir de nove delegacias e 24 unidades operacionais, cobrindo mais de 4 mil quilômetros de estradas. Segundo a PRF, o foco principal será coibir a embriaguez ao volante, fator frequentemente ligado a acidentes graves. Excesso de velocidade e ultrapassagens em locais proibidos também estarão entre as prioridades da fiscalização.

As equipes serão posicionadas em trechos considerados críticos ou com maior movimento. Apesar do aumento no tráfego esperado para o feriado, não haverá restrição de circulação de veículos nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul.

A corporação orienta os motoristas a revisarem o veículo antes de pegar a estrada, verificando itens como pneus, freios e iluminação. Também recomenda pausas durante viagens longas, uso do cinto de segurança por todos os ocupantes e transporte adequado de crianças.

Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente. Situações de emergência podem ser comunicadas à PRF pelo telefone 191.

