Operação contra pedofilia cumpre sete mandados e prende dois na Capital

A segunda fase da Operação Deep Caught cumpre sete mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (12). Em Campo Grande dois homens foram presos por armazenar conteúdo de pornografia infantil em seus computadores. A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Aqui na capital os policiais fora até a residências dos suspeitos que acabaram presos, um das casas fica no bairro Carandá Bosque e a outra no bairro Ana Maria do Couto. Os agentes na madrugada de hoje, antes das 6 horas, já estava na casa dos suspeitos, e fizeram buscas em computadores, celulares e dispositivos de armazenamento. Mandados também foram cumpridos em Dourados.

A primeira etapa da operação realizada em maio deste ano, onde um professor de Matemática, de 35 anos, um agente patrimonial, de 41 anos, técnico de telecomunicações, 29, e estudante de gestão comercial, de 32 anos, todos foram presos.

Deep Caught

O nome da operação refere-se ao trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil no ambiente da deep web, como é chamada a parte obscura da internet, onde costumam atuar os criminosos.

A expressão em inglês, equivale a algo buscado na profundeza.

