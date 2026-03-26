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OperaÃ§Ã£o Inquilinos mira grupo suspeito de alugar imÃ³veis para armazenar drogas em MS

Os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 9 milÃ­metros com numeraÃ§Ã£o raspada e 50 muniÃ§Ãµes

26 marÃ§o 2026 - 17h11Brenda Assis

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Inquilinos para cumprir mandados de busca e apreensão ligados ao pagamento de aluguéis de imóveis usados como depósitos de drogas em Mato Grosso do Sul.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e tem relação com uma apreensão feita em outubro de 2025, em Caarapó.

Na ocasião, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontrou um depósito de drogas em uma casa. No local, foram apreendidas duas caminhonetes com restrição criminal e quase quatro toneladas de maconha. Ninguém foi preso naquele momento.

Segundo a investigação, o imóvel era alugado e pelo menos três pessoas fizeram pagamentos: duas mulheres, de 34 e 27 anos, e um homem de 32 anos, morador de Botucatu.

De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que o grupo atuava de forma organizada no tráfico de drogas. Por isso, foram solicitados mandados para reunir mais provas e identificar outros envolvidos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, em um dos endereços em Caarapó, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 9 milímetros com numeração raspada e 50 munições. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

A operação contou com apoio do DOF, da Delegacia de Polícia de Caarapó e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, em São Paulo.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os integrantes do grupo e esclarecer o caso.

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