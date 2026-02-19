Operação interdita açougue e apreende quase 500 quilos de carne no Nova Lima

Açougue de uma conveniência na rua Zulmira Borba, região do Nova Lima, foi interditado e quase 500 quilos de carnes impróprias para consumo foram apreendidas pelo Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), nesta quinta-feira, dia 19.
Além disso, a operação, que contou com apoio do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), também apreendeu mais de 50 garrafas de destilados, provenientes de uma fábrica de Terenos.
Porém, segundo soube a reportagem, a fábrica em questão também estaria interditada e não poderia estar fabricando, tampouco repassando as bebidas alcoólicas.
Ainda conforme detalhado, ninguém foi preso no momento da operação, pois o estabelecimento não contava com gerente, nem dono no local.
