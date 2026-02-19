Menu
Operação interdita açougue e apreende quase 500 quilos de carne no Nova Lima

Também foram apreendidas mais de 50 garrafas de destilados que vinha de uma fábrica de Terenos

19 fevereiro 2026 - 14h55Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Açougue foi interditado durante a operaçãoAçougue foi interditado durante a operação   (Vinicius Santos)

Açougue de uma conveniência na rua Zulmira Borba, região do Nova Lima, foi interditado e quase 500 quilos de carnes impróprias para consumo foram apreendidas pelo Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), nesta quinta-feira, dia 19.

Além disso, a operação, que contou com apoio do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), também apreendeu mais de 50 garrafas de destilados, provenientes de uma fábrica de Terenos.

Porém, segundo soube a reportagem, a fábrica em questão também estaria interditada e não poderia estar fabricando, tampouco repassando as bebidas alcoólicas.

Ainda conforme detalhado, ninguém foi preso no momento da operação, pois o estabelecimento não contava com gerente, nem dono no local.

