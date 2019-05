Operação no camelódromo termina com um preso e motos apreendidas

A operação Martin Cupper deflagrada na manhã desta terça-feira (21) pela Delegacia de Especializada de Roubos e Furtos (Derf) terminou com uma pessoa presa. A identidade não foi revelada, segundo o delegado Reginaldo Salomão, havia um mandado de prisão expedido contra ele.

Dois comerciantes foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo o apurado pelo JD1 Notícias, um deles identificado apenas como Elton, tem uma barraca de manutenção de aparelho celular. Quatro motocicletas foram apreendidas.

Apesar da prisão, apreensões e conduções, o delegado Reginaldo Salomão reforçou que esse não era o foco da operação. “Não teve como objetivo, fechar, multar ou prender pessoas. A motivação da operação se deu após levantamento do setor de inteligência que apontou ao menos quatro pessoas dentro do centro comercial e alguns do lado de fora, que atuam na receptação de celulares roubados”, afirmou.

O delegado ainda disse que muitas lojas vistoriadas atuavam sem nota fiscal de aquisição de peças ou de serviços realizados, as informações serão repassadas para os órgãos tributários e de lá haverá uma segunda ação. Não houve apreensão de celulares e nenhuma loja foi fechada na operação de hoje. Outras duas operações como essa estão sendo deflagradas dois pontos da cidade.

A equipe policial repassou aos comerciantes um número de telefone denunciar eventuais crimes de venda de celulares roubados no centro comercial. A segunda etapa da operação ainda será organizada e terá a finalidade de tirar de circulação alguns comerciantes que vendem produtos roubados.

