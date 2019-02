Operação Petra tem dois mortos, três pessoas presas

A Operação Petras, foi realizada nesta sexta-feira (15) e tem o objetivo de aumentar a segurança da população de Maracaju e combater o crime organizado. Três pessoas foram presas e duas morreram em confronto com a polícia.

A ação da Polícia Militar contou com a parceria com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Choque de Campo Grande (BPChoque) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Na operação foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Também foram apreendidas armas de fogo, munições e drogas que foram tiradas de circulação. Dois homens identificados como Fábio Pereira e Romário de Souza foram mortos em confronto com policiais civis e militares que participam das ações em Maracaju e Itaporã.

Execução do PM

Um policial militar de 25 anos foi executado a tiros na madrugada do último domingo (10), na frente de amigos e da namorada, em Maracaju.

O soldado Juciel Rocha Professor estava em uma lanchonete da área central quando por volta da 1h, o suspeito chegou e atirou nele.

Juciel foi atingido por dois tiros na cabeça e dois nas costas e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também