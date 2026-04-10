Operação Sísifo prende três pessoas em cidades da região

Durante a Operação Sísifo, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de buscas nas cidades de Jateí e Glória de Dourados na manhã desta sexta-feira (10).
Durante as ações, três pessoas foram presas. Uma delas já tinha ordem de prisão, e as outras duas foram pegas no momento em que estavam cometendo irregularidades.
A ação contou com apoio de equipes de várias cidades da região de Fátima do Sul. Participaram policiais de Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó, Glória de Dourados e Deodápolis, além de uma equipe da DEFRON, que atua em crimes na região de fronteira.
Segundo a Polícia Civil, a operação faz parte de um trabalho contínuo para reduzir a criminalidade e levar mais segurança para a população dessas cidades.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
PF faz operação e mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas em MS
Polícia
Homem perde controle da moto, cai e morre na BR-060
Polícia
"Aqui não é casa das primas", diz dona ao expulsar inquilina e caso vai parar na delegacia
Polícia
Homem é preso com maconha e entrega comparsa à polícia na Capital
Polícia
PF faz operação contra suspeito de aliciar estudantes para exploração sexual na internet
Polícia
Motorista é socorrido após capotar carro na BR-060
Polícia
Motorista morre e esposa e filho ficam feridos após colisão com carreta em Dourados
Polícia
Homem sofre mal súbito e morre em show do Guns N' Roses
Polícia
Dois são presos por roubo de três veículos em Sidrolândia
Polícia