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Operação Sísifo prende três pessoas em cidades da região

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados em Jateí e Glória de Dourados

10 abril 2026 - 10h11Sarah Chaves
Foto: Polícia CivilFoto: Polícia Civil  

Durante a Operação Sísifo, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de buscas nas cidades de Jateí e Glória de Dourados na manhã desta sexta-feira (10).

Durante as ações, três pessoas foram presas. Uma delas já tinha ordem de prisão, e as outras duas foram pegas no momento em que estavam cometendo irregularidades.

A ação contou com apoio de equipes de várias cidades da região de Fátima do Sul. Participaram policiais de Fátima do Sul, Vicentina, Caarapó, Glória de Dourados e Deodápolis, além de uma equipe da DEFRON, que atua em crimes na região de fronteira.

Segundo a Polícia Civil, a operação faz parte de um trabalho contínuo para reduzir a criminalidade e levar mais segurança para a população dessas cidades.

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