Oruam segue preso e irá para cela coletiva dos chefões do Comando Vermelho

Mauro Davi Nepomuceno, o cantor Oruam, passou por uma nova audiência de custódia nesta segunda-feira (4). Seguindo o Metrópoles, o rapper irá dividir cela com outros presidiários.

A prisão de Oruam foi mantida, e ele permanece detido na mesma unidade prisional, a Penitenciária Dr. Serrano Neves, mais conhecida como Bangu, onde estão chefões do Comando Vermelho (CV), facção liderada pelo pai do rapper, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP.

Desde que foi preso, no dia 22 de julho, o rapper estava isolado em uma cela individual. Segundo a Secretaria Penitenciária, este é um procedimento-padrão, que ocorre de acordo com a avaliação da administração.

Presídio destinado ao CV – O complexo penitenciário em que o cantor está isolado é conhecido por abrigar integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

A penitenciária, situada no bairro de Gericinó, na zona oeste do Rio, abriga integrantes da cúpula da facção criminosa.

Atualmente, estão em Bangu 3 os criminosos My Thor, Léo Barrão, Choque e Naldinho. Eles já foram considerados os bandidos mais perigosos e mais procurados do território fluminense.

Indiciado – Em 22 de julho, após uma ação policial que tinha como alvo um menor de idade foragido da Justiça e localizado na casa do rapper, Oruam envolveu-se em uma confusão e acabou indiciado por sete crimes, sendo eles tráfico, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público, desacato e ameaça.

Dias depois, em 30 de julho, o cantor virou réu por tentativa de homicídio. Na decisão, a juíza Tula Correa de Mello, que tornou réus o rapper Oruam e seu amigo Willyam Matheus Vieira, disse: “Percebe-se que as ações dos acusados, em especial Oruam, repercutem de modo negativo na sociedade, visto que incitam a população à inversão de valores estabelecida contra as operações feitas por agentes de segurança pública, conforme se depreende também pelas demais repercussões, causando profundo abalo social”.

Na semana passada, um novo vídeo da ação policial surgiu. Imagens de câmeras de segurança registradas no momento em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) chegou à casa de Oruam, em 21 de julho, mostram o cantor depredando uma viatura descaracterizada e os investigadores.

Em dado momento da filmagem, é possível ver que, enquanto alguns amigos de Oruam estão sendo revistados, ele se altera e vai para cima do delegado Moysés Santana, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Quando a autoridade policial já está dentro do carro, Oruam se aproxima do veículo e começa a bater nas janelas do carro.

Nesse momento, o delegado tenta se desvencilhar, mas seu companheiro ainda está do lado de fora. Quando o segundo policial entra na viatura descaracterizada, o delegado arranca com o carro.

