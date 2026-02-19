Menu
Ossada humana em avançado estado de decomposição é encontrada no Córrego Balsamo

O corpo foi achado por adolesncetes que nadavam na região

19 fevereiro 2026 - 14h21Brenda Assis
Local onde aconteceu o casoLocal onde aconteceu o caso   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Uma ossada humana, de uma pessoa ainda não identificada, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (19) no Córrego Bálsamo, na Avenida Marginal Bálsamo, em Campo Grande.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, dois adolescentes localizaram os restos mortais enquanto nadavam no córrego. Os menores, de 14 anos, e 16 anos, contaram que se depararam com a ossada e, ao avistarem uma viatura que passava pela região, acionaram os policiais e os conduziram até o ponto exato da localização.

Equipes da PM, foram até o endereço e constataram que se tratava de uma ossada humana. O local foi imediatamente isolado e preservado até a chegada da perícia.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local junto com a Polícia Civil.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

