Ossada humana em avançado estado de decomposição é encontrada no Córrego Balsamo

Uma ossada humana, de uma pessoa ainda não identificada, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (19) no Córrego Bálsamo, na Avenida Marginal Bálsamo, em Campo Grande.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, dois adolescentes localizaram os restos mortais enquanto nadavam no córrego. Os menores, de 14 anos, e 16 anos, contaram que se depararam com a ossada e, ao avistarem uma viatura que passava pela região, acionaram os policiais e os conduziram até o ponto exato da localização.
Equipes da PM, foram até o endereço e constataram que se tratava de uma ossada humana. O local foi imediatamente isolado e preservado até a chegada da perícia.
A Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local junto com a Polícia Civil.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.