Paciente alcoolizada agride enfermeiro e o acusa de suposto assédio no CRS Coophavila

Técnico de enfermagem, de 48 anos, foi agredido com tapas no rosto e acusado de um suposto assédio durante o atendimento médico a uma paciente, de 37 anos, que estava bastante exaltada e alcoolizada. O caso aconteceu no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande, durante a noite deste sábado (17).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher chegou acompanhada do filho e apresentava indícios de embriaguez, pois exalava cheiro de álcool. No primeiro momento, uma enfermeira solicitou apoio do técnico de enfermagem para colocar a paciente em uma maca.

Em outro momento, após alguns minutos, novamente o profissional da saúde foi solicitado para ajudar na contenção da paciente e a mulher desferiu um tapa no rosto dele. Assim, o filho da mulher precisou intervir e colocá-la para fora da unidade de saúde.

Enquanto o técnico de enfermagem registrava a situação, a mulher retornou para a unidade e tentou agredi-lo novamente, mas dessa vez, passou a acusá-lo de assédio, pois ele teria supostamente passado a mão nos seios e nas nádegas dela.

Com a presença da Polícia Militar, o profissional negou as acusações e informou que em nenhum momento ficou sozinho com a paciente e que apenas tentou encaminhá-la para sala de atendimento com outra enfermeira, na presença de vários funcionários e até mesmo do filho da mulher.

Ambos foram conduzidos para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O caso ficou registrado como lesão corporal dolosa em razão da agressão sofrida pelo técnico de enfermagem.

