Paciente surta, arranca soro do braço e agride técnico de enfermagem

Sarah Chaves, com informações do JP News

O técnico em enfermagem, Alessandro Caldeira, foi agredido por uma paciente de 24 anos, na manhã de terça-feira (18), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas.

O profissional contou a JP News que estava trabalhando e por volta das 5:30 de terça realizava a triagem no quarto dos pacientes, momento em que uma jovem que tinha dado entrada na unidade após sair de uma festa pediu que ele retirasse o soro. O técnico disse que tiraria o soro apenas depois da alta médica.

Porém ao retornar para o quarto, a própria paciente teria retirado a agulha do soro do braço, espalhando sangue pelo chão. Ainda segundo o funcionário os profissionais que estavam no local teriam comentado sobre atitude da jovem o que motivou a ira da paciente que ouviu a conversa e começou a agredir Alessandro.

De acordo com o técnico, a paciente rasgou a blusa dele, quebrou uma corrente que ele usava, e ainda teria o arranhado. A jovem foi imobilizada até a chegada dos seguranças que trabalham no local. O técnico acionou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também