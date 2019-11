Jovem que agrediu a mãe, descumpre medida protetiva e é preso pela PM

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

Gabriel Rodrigues Jorge Nimbu, 19 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (6), por descumprir medidas protetivas que o impediam de se aproximar de sua mãe. O rapaz foi encontrado dormindo na cama dela, na residência do bairro Vila Humbelina, em Anastácio.

As medidas protetivas o impediam de se aproximar da mãe por tê-la agredido em outras ocasiões.

O suspeito é usuário de entorpecentes e, em determinada ocasião, bateu na mãe quando ela se recusou a dar dinheiro para ele comprar drogas. Na época, a vítima o denunciou por violência doméstica e solicitou medidas protetivas.

No entanto, na tarde de ontem, ela estava no trabalho quando foi informada que o rapaz estava dormindo em sua cama. Ela então voltou para a residência e encontrou o filho deitado no local. Logo que ele acordou, a mulher acionou a PM que o prendeu.

Deixe seu Comentário

Leia Também