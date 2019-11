PMA encontra corpo boiando em rio, com sinais de agressão

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

A Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou no domingo (3), o corpo de Otávio Eurico da Silva, 43 anos, que estava boiando no rio Taquari, logo acima da sede da guarnição, em Coxim.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou o resgate do corpo e o levou até um porto as margens do rio. Um familiar da vítima contou à reportagem do jornal Coxim Agora, que conversou com a vítima na tarde de sábado (2), e que depois disso, ele não foi mais visto.

Segundo informações da Polícia, Otávio apresentava sinais agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim onde será submetido a exames necroscópicos.

A Polícia Civil, peritos do Núcleo Regional de Perícias estiveram no local colhendo informações. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também