PM salva homem que estava sendo esfaqueado em sorveteria

Jônathas Padilha, com informações do Olhar Direto

Uma policial militar, que estava de folga, na tarde do último domingo (3), impediu o assassinato de um homem, em uma sorveteria, no distrito de Guariba, MT.

O criminoso, identificado como Cremildo da Silva Ribeiro, 21 anos, golpeou a vítima, não identificada, com um facão.

A militar, que estava com o namorado no estabelecimento, avistou o tumulto e deu a ordem para que Cremildo se entregasse, porém, ele não obedeceu e a policial pegou a arma e atirou na perna do suspeito.

Após o conflito, a PM contatou a Policia e o homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi levada ao hospital e está internada, com risco de morte.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Veja o vídeo registrado pelas câmeras da sorveteria

