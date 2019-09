Pai e filha são executados ao se encontrarem com falsos compradores de carro

Sarah Chaves, com informações do G1

Bandidos mataram Wandeley e sua filha, Gabriella Fernandes, na sexta-feira (6), na Rodovia dos Imigrantes em Diadema, no ABC paulista, após simularem interesse em comprar o carro que a vítima anunciou para venda na internet

O pai anunciou em abril a venda do carro em uma rede social. Segundo a polícia, dois criminosos entraram em contato como interessados na compra e marcaram um encontro na Estação Conceição, depois renderam e mataram Wanderley e Gabriella, com tiros na nuca. Um homem foi preso.

"Tratava-se de negócio de compra e venda do veículo", disse o delegado Ricardo Eduardo Guilherme. "Os ladrões testaram o veículo e a partir do momento em que tomaram posse do veículo um conversou com outro e resolveram matar as vítimas para que não fosse descoberto o crime.

Os criminosos rodaram por mais de uma hora e executaram pai e filha no km 18 da Rodovia dos Imigrantes.

Segundo o delegado, os assassinos fugiram no carro, mas uma testemunha anotou a placa e ligou para denunciar. Izaldo Aparecido da Silva, de 27 anos, foi preso. Ele mora em Guarulhos e no depoimento disse que é estudante do último ano de engenharia.

A polícia encontrou com o suspeito uma arma de fogo e os documentos pessoais das vítimas.

