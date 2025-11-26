Menu
Polícia

Pai e filho são atacados por exame de abelhas enquanto podavam árvore em Três Lagoas

Eles foram socorridos e levados para UPA da cidade, onde receberam atendimento médico

26 novembro 2025 - 18h54Brenda Assis
Local onde ataque teria acontecido, em ArapuáLocal onde ataque teria acontecido, em Arapuá   (Reprodução/Nei Canistro)
Pai e filho foram atacados por um enxame no final da tarde de segunda-feira (24) no distrito de Arapuá, em Três Lagoas. Eles faziam a poda de galhos que atrapalhavam a fiação de internet quando foram surpreendidos pelos insetos.

Segundo informações do site da Rádio Caçula, ao tentarem fugir, o pai de aproximadamente 35 anos, acabou sendo o mais atingido e chegou a perder a consciência devido a quantidade de picadas. O filho, de 18 anos, também foi ferido, mas com menor gravidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o atendimento das vítimas. Posteriormente, o encaminharam para uma Unidade de Saúde do distrito.

Conforme o Samu, a rapidez no socorro foi fundamental para estabilizar os dois. Eles ficaram em observação na UPA de Três Lagoas durante a noite e receberam alta na manhã seguinte. Ambos passam bem.

