Pai e filho são atacados por exame de abelhas enquanto podavam árvore em Três Lagoas

Pai e filho foram atacados por um enxame no final da tarde de segunda-feira (24) no distrito de Arapuá, em Três Lagoas. Eles faziam a poda de galhos que atrapalhavam a fiação de internet quando foram surpreendidos pelos insetos.

Segundo informações do site da Rádio Caçula, ao tentarem fugir, o pai de aproximadamente 35 anos, acabou sendo o mais atingido e chegou a perder a consciência devido a quantidade de picadas. O filho, de 18 anos, também foi ferido, mas com menor gravidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o atendimento das vítimas. Posteriormente, o encaminharam para uma Unidade de Saúde do distrito.

Conforme o Samu, a rapidez no socorro foi fundamental para estabilizar os dois. Eles ficaram em observação na UPA de Três Lagoas durante a noite e receberam alta na manhã seguinte. Ambos passam bem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também