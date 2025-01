Pai que arremessou filho no chão é solto, mas deixa de conviver com criança na Capital

O jovem, de 21 anos, preso em flagrante no dia 30 por agredir e arremessar o filho, de 3 anos, no chão e causar lesões no nariz da criança, recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (31), na véspera do ano novo.

Contudo, apesar da liberação, o rapaz não poderá conviver mais no mesmo ambiente que o filho, em razão da justiça acatar um pedido do Ministério Público para que conceda a medida protetiva contra o pai, afastando-o do lar ou qualquer lugar, que coabite com a criança.

"Contudo, deixo de acolher, neste momento, o pedido de vedação de contato entre o requerido e a vítima, bem como seus familiares, tendo em vista tratar-se de relação paterna, cuja análise demanda estudo social mais aprofundado", diz trecho da decisão assinada pelo juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva.

Ainda na decisão, o magistrado impôs algumas medidas cautelares para que o rapaz cumpra, como: pagamento de pensão alimentícia correspondente à metade de um salário mínimo; afastamento do lar ou domicílio.

O caso - Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que a criança sofreu uma lesão nas cavidades nasais e apresentava hematoma no nariz, encaminhada para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para tratar sobre uma possível violência doméstica e ao chegar no local, a avó da criança relatou que o suspeito estava causando problemas na residência, pois sempre incomodava a todos e proferia xingamentos, sendo que ameaçava agredir todos da família.

Durante a tarde desta segunda-feira, o suspeito agrediu o próprio filho na frente da testemunha e o arremessou no chão, fazendo com a criança batesse o nariz. Os militares chegaram pelo local e realizaram a prisão em flagrante do jovem pela agressão contra a criança.

