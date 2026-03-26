Participante da COP 15, canadense Ã© agredido por motorista de app em hotel da Capital

Um canadense, de 60 anos, foi agredido por um motorista de aplicativo no início da noite desta quarta-feira, dia 25, logo após desembarcar em um hotel localizado na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande. Ele está participando da 15º Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres.

A agressão aconteceu após o cidadão estrangeiro pedir para que o condutor reduzisse a velocidade no trajeto do Shopping Bosque dos Ipês - um dos locais do evento - até o hotel. No entanto, o pedido não foi aceito e após a solicitação, o motorista aumentou ainda mais a velocidade do veículo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após chegar no hotel, o canadense se dirigiu ao saguão e na sequência, o suspeito desceu do carro, passou a gritar e proferir ofensas verbais a vítima. Em determinado momento, o motorista pegou o celular do homem e o arremessou para longe, empurrando o canadense na sequência.

Em razão do empurrão, a vítima colidiu contra uma porta e sofreu uma lesão no cotovelo. Após a agressão, o motorista do aplicativo fugiu do local, antes da chegada da Polícia Militar. Foi recolhida imagens de segurança do hotel para tentar identificar o suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

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