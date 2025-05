Passageiro não paga e motorista de app leva calote de R$ 50 após corrida na Capital

Motorista de aplicativo, de 24 anos, levou um calote de R$ 50 ao final de uma corrida na madrugada desta quinta-feira (15), em Campo Grande. O passageiro, de 40 anos, alegou não ter dinheiro para pagar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contou que aceitou uma corrida e ao chegar no endereço citado, visualizou que três pessoas embarcaram no veículo, uma delas, a pessoa que fez a chamada pelo aplicativo.

Porém, durante o trajeto, houve uma parada e duas pessoas desceram, sendo a que chamou a ocorrida e uma jovem, aparentando ser menor de idade, ficando no veículo, somente o homem.

Quando chegou ao destino, o homem desembarcou e entrou na residência, não voltando para realizar o pagamento da corrida, o que fez a motorista acionar a Polícia Militar. Aos militares, o indivíduo disse que não tinha dinheiro para pagar e foi conduzido para a delegacia.

O caso foi registrado como outras fraudes.

