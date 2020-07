Pastor estupra e engravida sobrinha de 12 anos ao chamá-la para 'orar'

O pastor Daniel Fernandes foi preso acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 12 anos em Colombo, no Paraná, após exames de DNA comprovarem que ele é o pai do filho da vítima.

Conforme a reportagem do SBT Brasil veiculada na noite de terça-feira (7), a menina que tem agora 14 anos era abusada desde seus 11 anos de idade, e engravidou com 12 anos. O estuprador e pedófilo foi preso na quinta-feira (2) de julho.

Daniel Fernandes Chandoski, estava escondido na zona rural do município, quando teve o mandado de prisão preventiva decretado.

O tio que é pastor aliciava a menina mandando mensagens e chamando ela em seu quarto para orar. "Vem aqui no quarto orar comigo. Não se esqueça de ir lá no quarto".

Aos 12, a menina disse que estava grávida do tio, que negou as acusações. Um exame de DNA teve de ser feito para provar que Daniel é realmente o pai da criança, que, hoje, está com apenas sete meses de idade. A

A mãe da adolescente alegou não desconfiar dos abusos. Uma testemunha afirmou que ela queria esconder o resultado para acobertar o irmão.

Essa mesma testemunha foi quem exigiu os exames de DNA, pois descobriu o crime quando a vítima começou a namorar e o tio com ciúmes fez a mãe e a avó da menina forçar o fim do relacionamento. E então o namorado contou dos estupros cometidos por Daniel a essa testemunha.]

O Conselho Tutelar foi acionado e levou para um abrigo o bebê, a adolescente, e outras duas crianças, irmãs da vítima. O pastor deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.

