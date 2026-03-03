Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ã‰tica de Pastores de Campo Grande

O Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande) se pronunciou sobre as acusações de estupro contra Douglas Alves Mandu, pastor da Assembleia de Deus Missões (ADM), após a denúncia envolvendo uma adolescente de 15 anos vir à tona.

Disse que o pastor é membro do Conselho de Ética do Consepacg, mas que, em vista de tudo o que está na mídia, "solicitou voluntariamente seu afastamento das funções na diretoria". Esse afastamento deve durar até que sejam devidamente esclarecidos os fatos.

O Consepacg ressaltou, em nota, que o pedido de afastamento foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição.

Veja:

"O Conselho de Pastores do Municipio de Campo Grande (CONSEPACG) comunica que o Pastor Douglas Alves Mandu, membro do Conselho de Ética deste órgão, solicitou voluntariamente seu afastamento das funções na diretoria do CONSEPACG, até que sejam devidamente esclarecidos os fatos relativos ás denúncias que envolvem sua pessoa.

O pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição.

O CONSEPACG reforça seu compromisso com os princípios bíblicos, a ética ministerial e a condução transparente de suas atribuições, preservando a harmonia, a credibilidade ministerial e o bom testemunho diante da sociedade e da comunidade cristä. Ressaltamos que não cabe a este conselho emitir juízo de culpa ou inocência de seus membros, cabendo tal análise e julgamento aos órgãos competentes.

Por fim, o CONSEPACG ressalta a importância da unidade do Corpo de Cristo e do fortalecimento da comunhão entre os lideres espirituais do município de Campo Grande."

Denúncia - Dados do Boletim de Ocorrência indicam que o crime ocorreu em julho de 2019, período em que a vítima tinha 15 anos e estava de férias escolares.

O histórico do Boletim de Ocorrência descreve que, no momento do ataque sexual, a vítima estava na casa do irmão, que havia saído com a esposa, deixando a adolescente sozinha.

Minutos depois, o autor chegou ao imóvel procurando o irmão da vítima. Mesmo após a jovem informar que ele não estava, o suspeito entrou na residência, segurou a menina e a empurrou para o quarto.

Segundo a vítima, o autor a despiu violentamente e consumou o ato sexual, causando sangramento e dor, já que ela era virgem. Após o crime, ele a deixou no local, mas retornou em seguida e deu um comprimido, que a vítima acreditou ser a pílula do dia seguinte.

A jovem esclarece que o autor possuía livre acesso à residência do irmão, por ser pastor da igreja que frequentam, e que a ameaçou, dizendo que mataria seus familiares caso contasse o ocorrido. Em razão disso, a vítima apresenta problemas psicológicos decorrentes do medo e do trauma.

O Boletim também informa que o irmão da vítima e sua esposa, cunhada da jovem, sabem o endereço do autor, mas se negaram a fornecê-lo, não acreditando na vítima. A comunicante afirma que o autor sabia que ela estaria sozinha no imóvel, pois havia falado com o irmão pelo telefone momentos antes.

Ainda segundo o documento, contra o autor já existe outra ocorrência de estupro registrada em 2024, desta vez na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), porém o desfecho dessa ocorrência não foi divulgado.

