Menu
Menu Busca terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ã‰tica de Pastores de Campo Grande

Douglas Alves Mandu teria apresentado o pedido espontaneamente, diz Consepacg

03 marÃ§o 2026 - 19h47VinÃ­cius Santos
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes SociaisDouglas Alves Mandu - Foto: ReproduÃ§Ã£o / Redes Sociais  

O Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande) se pronunciou sobre as acusações de estupro contra Douglas Alves Mandu, pastor da Assembleia de Deus Missões (ADM), após a denúncia envolvendo uma adolescente de 15 anos vir à tona.

Disse que o pastor é membro do Conselho de Ética do Consepacg, mas que, em vista de tudo o que está na mídia, "solicitou voluntariamente seu afastamento das funções na diretoria". Esse afastamento deve durar até que sejam devidamente esclarecidos os fatos. 

O Consepacg ressaltou, em nota, que o pedido de afastamento foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição.

Veja: 

"O Conselho de Pastores do Municipio de Campo Grande (CONSEPACG) comunica que o Pastor Douglas Alves Mandu, membro do Conselho de Ética deste órgão, solicitou voluntariamente seu afastamento das funções na diretoria do CONSEPACG, até que sejam devidamente esclarecidos os fatos relativos ás denúncias que envolvem sua pessoa.

O pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição.

O CONSEPACG reforça seu compromisso com os princípios bíblicos, a ética ministerial e a condução transparente de suas atribuições, preservando a harmonia, a credibilidade ministerial e o bom testemunho diante da sociedade e da comunidade cristä. Ressaltamos que não cabe a este conselho emitir juízo de culpa ou inocência de seus membros, cabendo tal análise e julgamento aos órgãos competentes.

Por fim, o CONSEPACG ressalta a importância da unidade do Corpo de Cristo e do fortalecimento da comunhão entre os lideres espirituais do município de Campo Grande."

 

Denúncia - Dados do Boletim de Ocorrência indicam que o crime ocorreu em julho de 2019, período em que a vítima tinha 15 anos e estava de férias escolares.
O histórico do Boletim de Ocorrência descreve que, no momento do ataque sexual, a vítima estava na casa do irmão, que havia saído com a esposa, deixando a adolescente sozinha. 

Minutos depois, o autor chegou ao imóvel procurando o irmão da vítima. Mesmo após a jovem informar que ele não estava, o suspeito entrou na residência, segurou a menina e a empurrou para o quarto.

Segundo a vítima, o autor a despiu violentamente e consumou o ato sexual, causando sangramento e dor, já que ela era virgem. Após o crime, ele a deixou no local, mas retornou em seguida e deu um comprimido, que a vítima acreditou ser a pílula do dia seguinte.

A jovem esclarece que o autor possuía livre acesso à residência do irmão, por ser pastor da igreja que frequentam, e que a ameaçou, dizendo que mataria seus familiares caso contasse o ocorrido. Em razão disso, a vítima apresenta problemas psicológicos decorrentes do medo e do trauma.

O Boletim também informa que o irmão da vítima e sua esposa, cunhada da jovem, sabem o endereço do autor, mas se negaram a fornecê-lo, não acreditando na vítima. A comunicante afirma que o autor sabia que ela estaria sozinha no imóvel, pois havia falado com o irmão pelo telefone momentos antes.

Ainda segundo o documento, contra o autor já existe outra ocorrência de estupro registrada em 2024, desta vez na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), porém o desfecho dessa ocorrência não foi divulgado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
GrÃ¡vida de 9 meses Ã© presa por engano e vai parar em presÃ­dio de Campo Grande
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga entre tio e sobrinho vai parar na delegacia em Campo Grande
Operação aconteceu em Caldas Novas
PolÃ­cia
Grupo criminoso Ã© alvo de operaÃ§Ã£o por fraudar cartÃµes e lavagem de dinheiro em MS
O caso aconteceu na noite de ontem
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por bater na ex-companheira com foice em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Mulher tenta fugir da PM ao ser flagrada pilotando sem capacete no Lageado
A vítima faleceu ainda no local do acidente
PolÃ­cia
Mulher morre durante acidente grave entre Dourados e InÃ¡polis
Caso aconteceu com equipes da DERF
PolÃ­cia
Condenado por estupro Ã© preso se escondendo no Noroeste
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Idoso defende cÃ£o de estimaÃ§Ã£o e fica ferido em luta contra pitbull em Campo Grande
Mandado foi cumprido em tabacaria
PolÃ­cia
PF deflagra operaÃ§Ã£o contra venda ilegal de cigarros eletrÃ´nicos em Campo Grande
Quantidade de trouxinhas apreendidas
PolÃ­cia
PM prende traficante em Ã¡rea dominada por facÃ§Ã£o criminosa no TarumÃ£

Mais Lidas

Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente
O crime aconteceu na noite de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Homem Ã© morto a tiros na NhanhÃ¡