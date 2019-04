Pastor é preso com armamento, mira laser e colete a prova de balas

Na tarde de quarta-feira (4), um pastor identificado como Luciano Linzmeyer foi preso pela Polícia Civil de Sidrolândia. Ele estava com um vasto armamento e munições na residência.

Conforme o Sidrolândia News, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, e ao se deslocar à residência do pastor no centro da cidade encontrou as armas de fogo e munições de diversos calibres, inclusive miras laser e holográfica (acessórios de paintball). Coletes à prova de balas, balaclavas (touca de ninja), peruca, carregadores de pistolas e demais apetrechos também foram encontrados.

Luciano foi preso em flagrante por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.

Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia de onde ficará a disposição da justiça. O crime não cabe fiança e por isso ele permanece preso até passar por audiência de custódia.

