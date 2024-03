PeÃ£o cai de cavalo, fica com a mÃ£o presa e Ã© arrastado pelo meio do mato

Um rapaz, de 20 anos, precisou ser socorrido depois de cair e acabar sendo arrastado por um cavalo enquanto trabalhava. O caso aconteceu na segunda-feira (11), em uma fazenda no distrito de Cipolândia, em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava em cima do animal quando acabou se desequilibrando e caindo. Porém, ficou com a mão presa a cela, sendo arrastado para a vegetação.

Devido a queda e a dinâmica do acidente, segundo o site O Pantaneiro, o rapaz ficou ferido e inconsciente. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, socorrendo a vítima para o Hospital Regional de Aquidauana.

Como seu estado de saúde era delicado, ele precisou ser transferido para a cidade de Campo Grande, onde segue internado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também