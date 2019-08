Pedaço de pneu teria causado acidente com 4 carretas e morte na BR-163

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Um pedaço de borracha de pneu na BR-163 seria a causa de um acidente envolvendo quatro carretas e a morte de uma pessoa e outras duas feridas, em Caarapó.

Anderson Jettiner Sobrinho, de 22 anos, morador no distrito de Cristalina morreu ainda no local. Ele conduzia o Mercedes Benz azul, carregado com milho no sentido Sul da rodovia.

O rapaz seguia pela via quando, próximo ao Rio Caarapó, o condutor de um bitrem Volvo trafegando no sentido contrário tentou desviar do pneu, causando a colisão frontal.

Com o impacto, o motorista, ainda não identificado, ficou 35 minutos preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de Caarapó em estado grave.

Outros dois veículos que transitavam na rodovia acabaram se chocando contra as carretas. Um Axor frigorífico carregado com carregado com carne e o Mercedes Benz laranja.

O condutor do primeiro não precisou de atendimento, enquanto o do segundo, acabou levado ao socorro com ferimentos leves.

Com o acidente, o trânsito nos dois sentidos da BR-163 ficou interrompido. Num dos trechos, no sentido Dourados a Caarapó, a fila de veículos se aproximou de cinco quilômetros.

